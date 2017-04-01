Красноярские полицейские просят помочь найти насильника с косичкой
40-летнего мужчину подозревают в совершении тяжкого преступления в отношении 17-летней девушки.
40-летнего мужчину подозревают в совершении тяжкого преступления в отношении 17-летней девушки.
Красноярские полицейские обратились с просьбой помочь в розыске 40-летнего мужчины, которого подозревают в совершении тяжкого преступления сексуального характера в отношении 17-летней девушки.
ЧП произошло в Свердловском районе Красноярска. При задержании 31 марта он смог скрыться.
В городе созданы несколько поисковых групп, в состав которых вошли сотрудники угрозыска, участковые уполномоченные. Ориентировка на подозреваемого передана наружным нарядам.
Полицейские просят жителей края, которые имеют
Его приметы: рост 180 — 185 см., среднего телосложения, европейский тип лица, тёмные волосы. Носит косичку. Управляет автомобилем