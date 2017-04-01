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18:29 (мск), источник: АиФ Красноярск

Красноярские полицейские просят помочь найти насильника с косичкой

40-летнего мужчину подозревают в совершении тяжкого преступления в отношении 17-летней девушки.

Красноярские полицейские обратились с просьбой помочь в розыске 40-летнего мужчины, которого подозревают в совершении тяжкого преступления сексуального характера в отношении 17-летней девушки.

ЧП произошло в Свердловском районе Красноярска. При задержании 31 марта он смог скрыться.

В городе созданы несколько поисковых групп, в состав которых вошли сотрудники угрозыска, участковые уполномоченные. Ориентировка на подозреваемого передана наружным нарядам.

Полицейские просят жителей края, которые имеют какую-либо информацию о местонахождении данного гражданина или иным способом могут помочь раскрытию преступления и задержанию злоумышленника, обратиться по телефонам: 89232847592 или 02.

Источник: Аргументы и факты

Его приметы: рост 180 — 185 см., среднего телосложения, европейский тип лица, тёмные волосы. Носит косичку. Управляет автомобилем Лада-приора белого цвета.

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