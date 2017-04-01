Красноярские полицейские просят помочь найти насильника с косичкой

Красноярские полицейские обратились с просьбой помочь в розыске 40-летнего мужчины, которого подозревают в совершении тяжкого преступления сексуального характера в отношении 17-летней девушки.

ЧП произошло в Свердловском районе Красноярска. При задержании 31 марта он смог скрыться.

В городе созданы несколько поисковых групп, в состав которых вошли сотрудники угрозыска, участковые уполномоченные. Ориентировка на подозреваемого передана наружным нарядам.