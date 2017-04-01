Появилось видео крупного ДТП под Нижнекамском

(Казань, 1 апреля, «Татар-информ»). Сотрудники ГИБДД сообщили ИА «Татар-информ», что один из пострадавших детей в ДТП около Нижнекамска, где пострадали шесть человек, был пристегнут при помощи адаптера ремня безопасности.

Сегодня в 7.15 на 14-м км автодороги Чистополь — Нижнекамск водитель автомобиля «Лада» 12-й модели в нарушение Правил дорожного движения выехал на встречную полосу движения, где совершил столкновение с автомобилем «Дэу Матиз».