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18:28 (мск), источник: ИА Татар-информ

Появилось видео крупного ДТП под Нижнекамском

Один из пострадавших детей был пристегнут при помощи адаптера ремня безопасности.

(Казань, 1 апреля, «Татар-информ»). Сотрудники ГИБДД сообщили ИА «Татар-информ», что один из пострадавших детей в ДТП около Нижнекамска, где пострадали шесть человек, был пристегнут при помощи адаптера ремня безопасности.

Сегодня в 7.15 на 14-м км автодороги Чистополь — Нижнекамск водитель автомобиля «Лада» 12-й модели в нарушение Правил дорожного движения выехал на встречную полосу движения, где совершил столкновение с автомобилем «Дэу Матиз».

В результате дорожно-транспортного происшествия водители обоих автомобилей с тяжелыми травмами были госпитализированы. Также травмы получили трое детей — 3-х и 6-ти лет, которые находились в автомобиле «Дэу Матиз», и девочка 9-ти лет — пассажирка автомобиля «Лада» 12-й модели. Жизни несовершеннолетних пассажиров автомобиля «Дэу Матиз» ничего не угрожает, а у пассажирки «Лады», пристегнутой адаптером ремня безопасности, по предварительным данным, диагностированы черепно-мозговая травма и ушибленная рана левой ушной раковины. Это при том, что задняя часть салона автомобиля, где она находилась, не деформировалась. Еще один пассажир этого же автомобиля, находившийся на переднем сидении и пристегнутый ремнем безопасности, практически не пострадал.

Госавтоинспекция напоминает, что только детские удерживающие устройства в виде полноценного автокресла с боковой поддержкой туловища и головы способны защитить ребенка при дорожно-транспортных происшествиях и являются самым эффективным средством предупреждения детского травматизма.

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