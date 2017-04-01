Появилось видео крупного ДТП под Нижнекамском
Один из пострадавших детей был пристегнут при помощи адаптера ремня безопасности.
Один из пострадавших детей был пристегнут при помощи адаптера ремня безопасности.
(Казань, 1 апреля, «Татар-информ»). Сотрудники ГИБДД сообщили ИА «Татар-информ», что один из пострадавших детей в ДТП около Нижнекамска, где пострадали шесть человек, был пристегнут при помощи адаптера ремня безопасности.
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В результате
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