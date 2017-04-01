В одном из воронежских сел произошло массовое отравление: двое погибли

В пятницу, 31 марта, компания из четырех человек отравилась неизвестной жидкостью, бутылку с которой пострадавшие нашли на свалке.

Об этом сообщает «МОЁ! Online».

Издание, ссылаясь на очевидцев, сообщает, что компания из четырех человек решила выпить в пятницу. Распивали жидкость, бутылку с которой нашли на свалке. Происходило все в доме одной из жертв. Выпив неизвестную жидкость, двое пострадавших мгновенно умерли. Двоих оставшихся удалось спасти — родственники вовремя вызвали скорую. Пострадавшие госпитализированы — один из них, по словам очевидцев, цитируемых «МОЁ!», находится в реанимации, а другой — в общественной палате.

По факту произошедшего инициирована проверка. Тела погибших направлены на судебно-медицинскую экспертизу, для определения точного времени и причин смерти.

Напомним, что в минувшем году в Иркутсткой области произошел случай массового отравления непитьевыми настойками. С 17 по 22 декабря погибли 74 человека. После этого продажа настоек оказалась под запретом, исполнение которого контролируют сотрудники Роспотребнадзора.