В Сочи во время погони автомобиль ДПС столкнулся с иномаркой
Автомобили получили повреждения, пострадавших нет.
Автомобили получили повреждения, пострадавших нет.
ДТП произошло 1 апреля около двух часов ночи. Наряд ДПС во время патрулирования в микрорайоне Светлана обратил внимание на иномарку Kia, водитель которой грубо нарушил правила дорожного движения. Включив проблесковые маячки, экипаж ДПС начал преследование нарушителя.
Во время погони, выезжая со второстепенной дороги на главную (с улицы Учительской на Курортный проспект), автомобиль ДПС столкнулся с Renault. Иномарка двигалась по главной дороге.
В результате столкновения никто из людей не пострадал. Автомобили получили механические повреждения, сообщает «Макс портал» со ссылкой на