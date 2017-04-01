В Сочи во время погони автомобиль ДПС столкнулся с иномаркой

ДТП произошло 1 апреля около двух часов ночи. Наряд ДПС во время патрулирования в микрорайоне Светлана обратил внимание на иномарку Kia, водитель которой грубо нарушил правила дорожного движения. Включив проблесковые маячки, экипаж ДПС начал преследование нарушителя.

Во время погони, выезжая со второстепенной дороги на главную (с улицы Учительской на Курортный проспект), автомобиль ДПС столкнулся с Renault. Иномарка двигалась по главной дороге.