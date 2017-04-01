Полиция разыскивает охранника Дмитрия Панкова, обвиняемого в краже денег из банка в Нижнем Новгороде 31 марта

Об этом сообщает ГУ МВД России по Нижегородской области.

Согласно предоставленной агентству информации, 31 марта бухгалтер автоцентр ООО «БЦР Моторс» и охранник (стажёр) 51-летний Дмитрий Панков приехали в нижегородский филиал АО «ББР Банка» на ул. Ильинская.

Известно, что охранник выполнял также функции инкассатора.

Пока женщина оформляла необходимые документы, он выхватил сумку, в которой находилось 9 млн. рублей и скрылся в неизвестном направлении.

В настоящее время полиция проводит оперативно-разыскные мероприятия по задержанию причастного к краже денежных средств.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

Напомним, что мужчина похитил денежные средства одного из нижегородских предприятий, предназначенных для передачи в банк 31 марта.