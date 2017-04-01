Полиция разыскивает охранника Дмитрия Панкова, обвиняемого в краже денег из банка в Нижнем Новгороде 31 марта
Нижний Новгород. 1 апреля.
Нижний Новгород. 1 апреля.
Об этом сообщает ГУ МВД России по Нижегородской области.
Согласно предоставленной агентству информации, 31 марта бухгалтер автоцентр ООО «БЦР Моторс» и охранник (стажёр) 51-летний Дмитрий Панков приехали в нижегородский филиал АО «ББР Банка» на ул. Ильинская.
Известно, что охранник выполнял также функции инкассатора.
Пока женщина оформляла необходимые документы, он выхватил сумку, в которой находилось 9 млн. рублей и скрылся в неизвестном направлении.
В настоящее время полиция проводит
По данному факту возбуждено уголовное дело.
Напомним, что мужчина похитил денежные средства одного из нижегородских предприятий, предназначенных для передачи в банк 31 марта.
Сотрудники полиции убедительно просят владеющих информацией о местонахождении мужчины сообщать по телефонам: