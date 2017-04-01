Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Кончаловский и Высоцкая стали триумфаторами премии «Ника»
10 фраз, которые нельзя говорить человеку с депрессией
Стало известно о смс Вороненкова за четыре минуты до убийства
Жена Гарика Мартиросяна показала видео с повзрослевшей дочкой
43-летняя Юлия Высоцкая вышла в свет в роскошном платье (фото)
Любовники, роскошь и деньги: история жизни Сергея ДягилеваКак известный антрепренер много лет подряд эпатировал парижскую публику и находил деньги на свои невероятные постановки
Нужно ли ругать чужих детей?
Пять звезд, которые были изгоями в школе
Как оформить узкий коридор: примеры и решения
Владельцев квартир принудят к капитальному ремонту
Ракета США нанесла удар «на добивание» по космонавтике РФ – СМИ
Мощный взрыв в Нью-Йорке: эвакуация – СМИ
СМИ: Кети Топурия разводится с мужем
Дочка Эминема выросла настоящей красавицей (фото)
В Кремле отказывают Киеву во встрече, Песков называет причину
Мощный взрыв в Нью-Йорке: эвакуация – СМИ
На МКАД фура разорвала пополам рейсовый автобус (фото)
Toyota готовит новый внедорожник
Фоторепортажи
9Индуистский Новый год
10В Киеве убили бывшего депутата Госдумы Вороненкова
10Последствия циклона «Дебби»
12Ливни затопили Перу
20:47 (мск), источник: НТА-Приволжье

Полиция разыскивает охранника Дмитрия Панкова, обвиняемого в краже денег из банка в Нижнем Новгороде 31 марта

Нижний Новгород. 1 апреля. НТА-Приволжье — Полиция разыскивает охранника Дмитрия Панкова, обвиняемого в краже денег из банка в Нижнем Новгороде 31 марта.

Об этом сообщает ГУ МВД России по Нижегородской области.

Согласно предоставленной агентству информации, 31 марта бухгалтер автоцентр ООО «БЦР Моторс» и охранник (стажёр) 51-летний Дмитрий Панков приехали в нижегородский филиал АО «ББР Банка» на ул. Ильинская.

Известно, что охранник выполнял также функции инкассатора.

Пока женщина оформляла необходимые документы, он выхватил сумку, в которой находилось 9 млн. рублей и скрылся в неизвестном направлении.

В настоящее время полиция проводит оперативно-разыскные мероприятия по задержанию причастного к краже денежных средств.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

Напомним, что мужчина похитил денежные средства одного из нижегородских предприятий, предназначенных для передачи в банк 31 марта.

Сотрудники полиции убедительно просят владеющих информацией о местонахождении мужчины сообщать по телефонам: 8 (831) 268−45−02, 268−61−10 либо по каналу связи «02».

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Умер Евгений Евтушенко
Киев объявил условия для участия России в «Евровидении»
Коалиция признала гибель 396 мирных жителей в Сирии и Ираке
На карнавале в пригороде Парижа прогремел взрыв
СМИ сообщили о смерти «второго человека» в ИГИЛ
Австралия ужесточит проверки авиапассажиров с Ближнего Востока
Бобу Дилану вручили Нобелевскую премию
Спорт
Квоты сохранили, и ладно. Россия без медалей в Хельсинки Российские фигуристы приехали на чемпионат мира с неконкурентоспособными программами, но даже их не смогли откатать без ошибок
Авто
Как накопить на новый «Мерседес» при зарплате 40 тысяч рублей Никак
Hi-Tech
Лайфхак: три способа улучшить прием сигнала Wi-Fi Часто мы сталкиваемся с проблемами плохого сигнала Wi-Fi. Что же делать? Предлагаем вам три простых способа улучшить прием сигнала в домашних условиях
Кино
Иво, Горец, Николя: что стало с актерами любимых мыльных опер Вспоминаем полюбившиеся сериалы эпохи расцвета мыльных опер и рассказываем, где теперь прославившиеся благодаря им красавцы актеры
Недвижимость
Как оформить узкий коридор: примеры и решения
В 2018 году в Москве появится новая ветка метро
В Новой Москве начнут сносить старое жилье
Какие права имеет ребенок при разделе имущества родителей?
Леди
Лиловый, синий, голубой: редакция примерила безумные оттенки помады (фото) Всем своим видом редакторы «Леди Mail.Ru» как бы намекают: у вас вся спина белая. С 1 апреля!
Дети
Жена Гарика Мартиросяна показала видео с повзрослевшей дочкой Жена шоумена, Жанна, выложила в Инстаграм ролик с участием 12-летней Жасмин.
Все о ремонте
Как сделать, чтобы бытовая техника дополняла интерьер
5 способов зрительно расширить тесное пространство
Как оформить квартиру с полукруглой кухней
Как правильно ухаживать за плиткой?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь