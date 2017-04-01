Пропавшую в Кунгуре женщину нашли погибшей

Директор центра досуга «Моховской» найдена погибшей. Как сообщают волонтёры, участвовавшие в поисках женщины, 1 апреля тело женщины нашли возле одного из недостроенных домов Сылвенске Кунгурского района.

Напомним, директор ЦД 29 марта поехала в Кунгур на панихиду по известному врачу. Таксист рассказал родным женщины, что высадил её возле церкви.

Однако на панихиде женщину никто не видел. Родные обратились в полицию и через социальные сети попросили местных жителей помочь в поисках. Волонтёры вышли на поиски 1 апреля.