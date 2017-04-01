В Пермском крае пропала 27-летняя девушка
Родители не видели её уже месяц.
Родители не видели её уже месяц.
Родители и друзья ищут пропавшую 27-летнюю Валентину Патракову. Девушка ушла гулять 23 февраля в посёлке Щучье Озеро Октябрьского района с новым знакомым и пропала. Друзья рассказали, что с молодым человеком Валентина познакомилась в социальных сетях.
Родители пропавшей девушки не могут дозвониться до дочери. Прежде она никогда из дома не уходила и всегда предупреждала родных, куда идёт.
Информацию о пропавшей можно сообщить по телефону 89129803733 или 89028027254 (мама т. Таисия).