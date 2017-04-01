В Пермском крае пропала 27-летняя девушка

Родители и друзья ищут пропавшую 27-летнюю Валентину Патракову. Девушка ушла гулять 23 февраля в посёлке Щучье Озеро Октябрьского района с новым знакомым и пропала. Друзья рассказали, что с молодым человеком Валентина познакомилась в социальных сетях.

Родители пропавшей девушки не могут дозвониться до дочери. Прежде она никогда из дома не уходила и всегда предупреждала родных, куда идёт.