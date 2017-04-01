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20:37 (мск), источник: АиФ Самара

Ледокол «отрезал» от берега рыбаков в Самарской области

На Волге проходит спасательная операция.

На Волге в районе Сызрани ведутся поиски рыбаков, оказавшихся «отрезанными» от берега после прохождения по реке ледокола, сообщает «Маленькая Сызрань».

ЧП произошло в субботу, 1 апреля. Утром любители зимней рыбалки из Сызрани ушли к островам на противоположном берегу реки. Пока они рыбачили, по Волге прошло судно и вскрыло лёд.

Образовавшаяся многокилометровая полынья преградила людям дорогу домой.

Сейчас на Волге идёт поисковая операция. Уже обнаружено семь рыбаков из Сызрани и трое из Октябрьска: они ждали помощи на левом берегу.

Поиски других «отрезанных» от сызранского берега продолжаются.

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