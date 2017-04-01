Ледокол «отрезал» от берега рыбаков в Самарской области
На Волге проходит спасательная операция.
На Волге проходит спасательная операция.
На Волге в районе Сызрани ведутся поиски рыбаков, оказавшихся «отрезанными» от берега после прохождения по реке ледокола, сообщает «Маленькая Сызрань».
ЧП произошло в субботу, 1 апреля. Утром любители зимней рыбалки из Сызрани ушли к островам на противоположном берегу реки. Пока они рыбачили, по Волге прошло судно и вскрыло лёд.
Образовавшаяся многокилометровая полынья преградила людям дорогу домой.
Сейчас на Волге идёт поисковая операция. Уже обнаружено семь рыбаков из Сызрани и трое из Октябрьска: они ждали помощи на левом берегу.
Поиски других «отрезанных» от сызранского берега продолжаются.