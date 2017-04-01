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20:37 (мск), источник: Югополис

На Кубани по горячим следам задержан подозреваемый в убийстве женщины

В настоящее время предполагаемый убийца дает показания следователю.

Тело жительницы Кущевского района обнаружил вечером в пятницу, 31 марта, местный житель в районе хутора Средние Чубурки. Она была избита и задушена. Как предполагают правоохранители, убийство было совершено накануне, в ночь с 30 на 31 марта.

33-летнего подозреваемого задержали в субботу, 1 апреля. Оказалось, что мужчина и погибшая женщина, жители станицы Кущевской, были знакомы. В ночь убийства между ними произошла ссора, мужчина задушил жертву и нанес ей множественные удары по голове.

— Возбуждено уголовное дело по статье «убийство». Проводятся следственные мероприятия, которые должны выявить все обстоятельства преступления, — прокомментировала «Югополису» старший помощник руководителя СУ СКР по Краснодарскому краю Наталья Смяцкая.

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