Сотрудники полиции пресекли деятельность наркопритона на северо-востоке Москвы

«В ходе проверки оперативной информации полицейские установили, что в квартире одного из домов на ул. Коненкова 38-летний житель столицы за денежное вознаграждение предоставлял свою квартиру наркозависимым лицам для потребления запрещенных препаратов», — говорится в сообщении.

Уточняется, что на момент проверки в помещении находились пятеро граждан в состоянии наркотического опьянения. В ходе осмотра жилого помещения по указанному адресу были обнаружены и изъяты шприцы, иглы и другие предметы для потребления наркотических средств.

Возбуждено уголовное дело по ст. «Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.