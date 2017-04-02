Южнокорейское судно пропало у берегов Уругвая

Сообщается, что на борту находились 16 филиппинцев и 8 граждан Южной Кореи. Само судно было зарегистрировано на Маршалловых островах. Оно вышло из порта в Бразилии 26 марта, а в пятницу один из членов команды отправил своему работодателю смс, сообщая, что судно тонет. После этого экипаж перестал выходить на связь.

Утром в воскресенье агентство «Рёнхап» со ссылкой на местные власти сообщило о спасении двоих членов команды. Их нашли на спасательном плоту, дрейфующем неподалеку от уругвайского побережья.