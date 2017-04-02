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04:32 (мск), источник: Интерфакс

Южнокорейское судно пропало у берегов Уругвая

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU — Южнокорейское грузовое судно с 24 людьми на борту пропало в Южной Атлантике недалеко от побережья Уругвая, передает в воскресенье агентство Associated Press.

Сообщается, что на борту находились 16 филиппинцев и 8 граждан Южной Кореи. Само судно было зарегистрировано на Маршалловых островах. Оно вышло из порта в Бразилии 26 марта, а в пятницу один из членов команды отправил своему работодателю смс, сообщая, что судно тонет. После этого экипаж перестал выходить на связь.

Утром в воскресенье агентство «Рёнхап» со ссылкой на местные власти сообщило о спасении двоих членов команды. Их нашли на спасательном плоту, дрейфующем неподалеку от уругвайского побережья.

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