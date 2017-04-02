Ушли и не вернулись: Пропавшего в Хабаровске Олега Климова ищет полиция, ищут спасатели

Хабаровск, 2 апреля, AmurMedia.

Полиция и ПСО «Восток» просят помочь в розыске Олега Климова, пропавшего в Хабаровске больше двух недель назад. Другая недавняя «пропажа», Амур Батырбаев, 1961 года рождения, кажется, нашелся в районе поселка Гудачи в Амурской области, сообщила член ПСО «Восток» Олеся Кутепова.

Олег Вячеславович Климов 1977 года рождения, как указывается в сообщении, размещенном в соцсети Инстаграмм в группе Dtp_khv, пропал 16 марта: вышел из дома на улице Флегонтова и туда уже больше не вернулся.

Его приметы: рост 182−185, волосы русые, очень короткая стрижка, глаза голубые, телосложение среднее. Одет был в джинсы, светло-серую толстовку и, возможно, черную куртку. Всех видевших пропавшего мужчину просят сообщить об этом по телефону 8−924−112−19−90.

— Заявление в полицию поступило 25 марта, так как люди думали, что он мог улететь на Сахалин — он сам с Сахалина. Однако к этому моменту стало понятно, что и на Сахалине его нет. Мы к поискам приступили вчера, и пока ничего следов Климова не обнаружили. Известно, что при нем не было ни большого багажа, ни крупных сумм денег. Как сообщают заявители, любовью к спиртному он тоже не отличался, — рассказала Олеся Кутепова.

Она также сообщила последние новости о другом недавно пропавшем в Хабаровске — мужчине с редким именем Амур.