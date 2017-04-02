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09:36 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Белоруссия запретила ввоз свинины из Иркутской области из-за африканской чумы

Под запрет попали корма и кормовые добавки для животных, ограничен ввоз бывшего в употреблении оборудования для транспортировки свиней.

Источник: IrkutskMedia.ru

Белоруссия временно ограничила ввоз свинины из Иркутской области из-за африканской чумы свиней (АЧС). Об этом рассказали в департаменте ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода Белоруссии. Кроме того, под запрет попали корма и кормовые добавки для животных, ограничен ввоз бывшего в употреблении оборудования для транспортировки свиней и сырья, сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на ТАСС.

«На территории Иркутской области зарегистрирован случай заболевания восприимчивых видов животных АЧС, в связи с этим с 31 марта вводятся временные ограничения на ввоз в Белоруссию из этого региона России живых свиней, свинины и продуктов ее переработки», — сообщило ветеринарное ведомство.

Под запрет также попали корма и кормовые добавки для животных растительного и животного происхождения, в том числе из птицы и рыбы. Кроме того, ограничен ввоз бывшего в употреблении оборудования для транспортировки свиней и сырья (продукции) животного происхождения, содержания, убоя и разделки свиней. Одновременно отменяются все ранее выданные разрешения на ввоз указанных товаров на белорусскую территорию из Иркутской области.

Напомним, в одном из личных подсобных хозяйств в деревне Куда Хомутовского муниципального образования Иркутского района зарегистрирован очаг АЧС. Проведенные исследования на вирусное заболевание во Всероссийском научном исследовательском центре охраны и защиты животных во Владимире и Всероссийском научно-исследовательском институте ветеринарной вирусологии и микробиологии Российской академии сельскохозяйственных наук в Покрове дали положительные результаты. Мэром Иркутского района 25 марта введен режим ЧС. В районе установлены ограничительные мероприятия (карантин) в связи с возникновением очага инфекции. Указ об этом подписан губернатором Иркутской области Сергеем Левченко.

Между тем службе ветеринарии Иркутской области поручено установить компенсацию ущерба, понесенного гражданами и юридическими лицами в результате отчуждения животных или изъятия продуктов животноводства в зоне очага африканской чумы свиней (АЧС) в Иркутском районе, в размере не ниже 150 рублей за кг живого веса. Соответствующее распоряжение подписано первым заместителем губернатора — председателем правительства региона Александром Битаровым.

Следователи возбудили уголовное дело по факту падежа 40 свиней от африканской чумы. Расследование ведется по ч. 1 ст. 249 УК РФ (нарушение ветеринарных правил и правил, установленных для борьбы с болезнями и вредителями растений).

Процедуры по отчуждению у населения свиней в связи с зарегистрированным очагом африканской чумы свиней завершены в Хомутовском муниципальном образовании Иркутского района 30 марта. Всего у местных жителей изъято свыше 1,3 тысячи животных. Жителей Приангарья призывают не покупать мясо на стихийных рынках.

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