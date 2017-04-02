Штормовое предупреждение объявлено в двух регионах Казахстана
КЧС МВД РК объявил штормовое предупреждение в двух областях РК и предупредид об опасности схода лавин, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на
КЧС МВД РК объявил штормовое предупреждение в двух областях РК и предупредид об опасности схода лавин, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на
КЧС МВД РК объявил штормовое предупреждение в двух областях РК и предупредид об опасности схода лавин, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на
По данным РГП «Каггидромет», утром и днем 2 апреля, ночью 3 апреля в
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