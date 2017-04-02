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07:36 (мск), источник: Newtimes.kz

Штормовое предупреждение объявлено в двух регионах Казахстана

КЧС МВД РК объявил штормовое предупреждение в двух областях РК и предупредид об опасности схода лавин, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на пресс-службу.

КЧС МВД РК объявил штормовое предупреждение в двух областях РК и предупредид об опасности схода лавин, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на пресс-службу.

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По данным РГП «Каггидромет», утром и днем 2 апреля, ночью 3 апреля в Южно-Казахстанской области ожидаются осадки, местами сильные (дожди с переходом в мокрый снег). Местами ожидаются туман, усиление северо-западного ветра 15−20, порывы до 25 м/с.

2−3 апреля в Жамбылской области ожидаются осадки, местами сильные (дождь с переходом мокрый снег). Местами ожидается туман. Днем 2 апреля ожидается понижение температуры до 5−10, местами 13 тепла, ночью 3 апреля до 0−5, местами до 8 мороза. Ночью 3—4 апреля ожидается понижение температуры до 2−7 мороза.

В связи большой высотой снежного покрова и оттепелью в горных районах Алматинской области, в горах Таласского Алатау и Угамском хребте в период 1—3 апреля сохраняется опасность схода снежных лавин. В остальных горных районах самопроизвольный сход лавин не ожидается. Не рекомендуется выход на крутые заснеженные склоны из-за возможного провоцирования схода лавин. Будьте осторожны в горах.

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