Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Ольга Орлова рассказала о своей жизни на «периметре» «Дома 2»
Американка умерла от лечения куркумой
Украина направила Германии ноту протеста
Игорь Петренко впервые прокомментировал рождение младшей дочки
22-летняя девушка с необычной внешностью стала королевой красоты
EBU хочет добиться участия России в «Евровидении» Организаторы «Евровидения» пообещали защитить право России на участие в конкурсе
Дружба мальчика и собаки с общим диагнозом растрогала соцсети
Алла Пугачева трогательно поблагодарила Преснякова за внука
Какие права имеет ребенок при разделе имущества родителей?
Россия перейдет на раздельный сбор мусора
Ракета США нанесла удар «на добивание» по космонавтике РФ – СМИ
Мощный взрыв в Нью-Йорке: эвакуация – СМИ
СМИ: Кети Топурия разводится с мужем
Дочка Эминема выросла настоящей красавицей (фото)
В Кремле отказывают Киеву во встрече, Песков называет причину
Мощный взрыв в Нью-Йорке: эвакуация – СМИ
Новый «Кразёнок» — пятитонник, похожий на MAN
Худшим шофером Эстонии стала пенсионерка «Субарик»
Фоторепортажи
13Теракт в центре Лондона
9Индуистский Новый год
9В тени стены
10В Киеве убили бывшего депутата Госдумы Вороненкова
07:32 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

В Ровенской области застрелили адвоката и ранили экс-начальника МВД области

По информации полиции, 43-летняя адвокат Вита Шаблий скончалась от полученных травм. Во время стрельбы также ранили «свободовца» Вячеслава Чайку, который несколько дней в 2014 году возглавлял УМВД в Ровенской области, а также подавал свою кандидатуру на пост главы Нацполиции.

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 2 апр — РИА Новости Украина. В субботу, 1 апреля, в городе Дубно Ровенской области застрелили адвоката Виту Шаблий, которая на последних выборах баллотировалась на должность городского головы от партия «Свобода», сообщает «Ровно вечернее».

Читайте также
В Одессе взорвали авто экс-кандидата в мэры Дарта Вейдера — СМИ

По информации СМИ, 43-летняя женщина скончалась от полученных травм. Во время стрельбы также ранили «свободовца» Вячеслава Чайку, который несколько дней в 2014 году возглавлял УМВД в Ровенской области, а также подавал свою кандидатуру на пост главы Нацполиции. Пострадавший находится в больнице.

«1 апреля, около 20 часов в полицию поступило сообщение со станции скорой медицинской помощи г. Дубно, что в частном доме на улице Жуковского ранен мужчина. Полицейские, которые выехали по вызову, обнаружили на месте происшествия мертвую 43-летнюю женщину. Ее 55-летнего мужа с огнестрельным ранением госпитализировали в больницу», — сообщили в полиции. Вячеслав Чайка.

Ранее сообщалось, что несколько десятков копателей янтаря заблокировали полицию во Владимирецком районе Ровенской области. В отделе коммуникации управления ЧП в Ровенской области рассказали, что люди разобрали небольшой деревянный мост через водоем и требовали отдать изъятые помпы.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Стало известно, зачем Пентагону нужны 'русские' для учений
Евгений Евтушенко скончался от рака
Киев объявил условия для участия России в «Евровидении»
Тиллерсон успокоил союзников по НАТО
На карнавале в пригороде Парижа прогремел взрыв
Трамп не запрещал постпреду при ООН критику в отношении России
Лондон разыграет "российскую карту" на переговорах по Brexit
Бобу Дилану вручили Нобелевскую премию
Спорт
ЦСКА и «Зенит» проведут матчи чемпионата России по футболу Три матча в Перми, Казани и Москве пройдут в воскресенье в рамках 21-го тура
Авто
Стоит ли покупать китайские шины (а также дорогой «премиум»): тест 195/65 R15 Немецкий автоклуб ADAC не просто протестировал 16 комплектов летних покрышек 195/65 R15, а сравнил шины самых разных классов — от дешевых «китайцев» до европейского «премиума». И результаты оказались, мягко говоря, неожиданными
Hi-Tech
Лайфхак: три способа улучшить прием сигнала Wi-Fi Часто мы сталкиваемся с проблемами плохого сигнала Wi-Fi. Что же делать? Предлагаем вам три простых способа улучшить прием сигнала в домашних условиях
Кино
Иво, Горец, Николя: что стало с актерами любимых мыльных опер Вспоминаем полюбившиеся сериалы эпохи расцвета мыльных опер и рассказываем, где теперь прославившиеся благодаря им красавцы актеры
Недвижимость
Какой материал выбрать для потолка в ванной комнате
Каждому пятому застройщику в стране грозит банкротство
В Новой Москве начнут сносить старое жилье
Какие права имеет ребенок при разделе имущества родителей?
Леди
Лиловый, синий, голубой: редакция примерила безумные оттенки помады (фото) Всем своим видом редакторы «Леди Mail.Ru» как бы намекают: у вас вся спина белая. С 1 апреля!
Дети
Жена Гарика Мартиросяна показала видео с повзрослевшей дочкой Жена шоумена, Жанна, выложила в Инстаграм ролик с участием 12-летней Жасмин.
Все о ремонте
7 стереотипов в дизайне интерьера, от которых пора отказаться
Как улучшить интерьер с помощью зеркал
Как обустроить балкон: 5 идей
12 идей для организации гардеробной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь