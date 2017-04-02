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07:26 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Спасатели приступили к уборке территории зоны ЧП в Балаклее

По информации пресс-службы МВД, в общем к уборке территории Балаклеи привлечены 304 человека и 18 единиц техники, из которых 104 спасателя и 8 единиц техники ГСЧС.

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 2 апр — РИА Новости Украина. В субботу, 1 апреля, спасатели Харьковской области совместно с представителями местных коммунальных служб начали генеральную уборку города Балаклея, сообщает пресс-служба МВД.

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«В частности, на придомовых участках, крышах жилых домов организован вывоз строительного мусора, остатков оконных рам и шифера, убирается прилегающая территория», — говорится в сообщении.

В общем к уборке привлечены 304 человека и 18 единиц техники, из которых 104 спасателя и 8 единиц техники ГСЧС.

Пожар на складе боеприпасов в Балаклее начался в ночь на 23 марта. Возбуждено два уголовных дела по статьям «диверсия» и «халатность». Замглавы Минобороны Игорь Павловский на следующий день заявил, что пожар полностью потушен, продолжались единичные взрывы боеприпасов. Во вторник военные приступили к уничтожению боеприпасов, собранных во время ликвидации последствий ЧП.

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