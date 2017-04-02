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09:09 (мск), источник: Newslab.ru

Ночной ураган оставил красноярцев без света и повредил автомобиль

Пользователи соцсети до сих пор бурно обсуждают непогоду.

Сильный ветер, который наблюдался в Красноярске минувшей ночью, повалил несколько деревьев и оборвал провода.

Во дворе дома на ул. Демьяна Бедного в Октябрьском районе высокий тополь при падении повредил припаркованный автомобиль — снимки появились в социальной сети. Отметим, что на этой же улице дерево упало и в пятницу, 31 марта.

По данным службы 005, из-за обрыва проводов без света остались жители домов в районе станции Бугач: по улицам Красногорская, Приручейная, Назаровская, Цимлянская и Калинина. Также аварийные отключения электроэнергии произошли в поселке Таймыр, мкрн Николаевка и в части Советского района — на ул. Новгородская, Джамбульская и Металлургов.

По некоторым данным, сильным ветром сорвало еще и крышу автомойки на ул. Шумяцкого, однако подтверждения этой информации пока нет.

Отметим, что прошлой ночью на смену аномальному теплу в город пришло похолодание. Перемена погоды сопровождалась не только сильным ветром, но и дождем, а утром жители некоторых районов видели снег.

Пользователи соцсети до сих пор бурно обсуждают непогоду. «Ужас! Что творится с погодой? Деревом чуть окно не выбило», — пожаловалась одна из жительниц города. «Ночью вообще какой-то апокалипсис был, я думала у нашего дома крышу унесет», — добавила другая обеспокоенная горожанка.

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