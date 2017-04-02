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09:06 (мск), источник: VLADNEWS

Семь лесных пожаров потушено в Приморье за минувшие сутки

Оперативная сводка.

Семь лесных пожаров потушили в Приморье за минувшие сутки, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации края. Огонь бушевал в Кировском, Пожарском, Пограничном, Хасанском районах, а также в Артемовском и Владивостокском городских округах на общей площади 68,5 гектара. В ликвидации огня на территориях были задействованы 41 человек и восемь единиц техники. Кроме того, на тушение палов пожарные подразделения за сутки выезжали 92 раза.

Всего с начала года в Приморье зарегистрировано 29 лесных пожаров на площади более 428,5 гектаров. За три месяца 2017 года в крае проведено 407 противопожарных рейдов департамента лесного хозяйства:

«В результате проведенных мероприятий вынесено 13 предписаний, составлено 17 административных протоколов, два лица уже привлечены к ответственности за нарушение правил пожарной безопасности в лесах», — пояснили в ведомстве.

Напомним, в Приморье с 15 марта действует особый противопожарный режим.

Главам муниципалитетов рекомендовано запретить пребывание граждан в лесах, разводить открытый огонь и сжигать мусор на территориях муниципальных образований. ГУ МЧС России по Приморскому краю — принять меры по усилению профилактики пожаров в населенных пунктах и на объектах, расположенных в лесных массивах или примыкающих к ним, а также провести подворовые обходы и ознакомить жителей с требованиями мер пожарной безопасности.

Для борьбы с лесными пожарами в Приморье подготовлены более двух тысяч специалистов, тысяча единиц техники, в том числе малая авиация.

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