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09:23 (мск), источник: Sputnik.md

В Приднестровье привлекут к ответственности кураторов «групп смерти»

Депутаты законодательного собрания Приднестровья приняли изменения в Уголовный кодекс, усиливающие уголовное наказание за попытки доведения или склонения людей к самоубийству.

Источник: Sputnik.md

ТИРАСПОЛЬ, 2 апр — Ирина Ляхова. В Приднестровье намерены установить уголовную ответственность за склонение к самоубийству, в частности несовершеннолетних.

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Соответствующие изменения в Уголовный кодекс внесли депутаты Законодательного собрания Приднестровья в связи с тремя суицидальными случаями среди подростков, которые были обусловлены их общением в социальных сетях интернета, в частности, участием в так называемых «группах смерти».

«Это всем известные, резонансные случаи, когда детей довели до самоубийства. В связи с этим реакция депутатов, которые подготовили законопроект, чтобы мы каким-то образом оградить детей от этого страшного греха. Ведь нет ничего дороже жизни», — подчеркнула глава профильного парламентского комитета Галина Антюфеева.

Законопроект дополняет Уголовный кодекс статьей за склонение к самоубийству и содействие совершению самоубийства. В частности, за совершение подобных действий в отношении неопределенного круга лиц устанавливается наказание в виде лишения свободы от трех до пяти лет.

Те же деяния, совершенные в отношении несовершеннолетнего, группой лиц по предварительному сговору, в отношении лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, либо находящегося в зависимости от виновного, а равно двух и более лиц, наказываются лишением свободы на срок от пяти до восьми лет.

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