Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Пореченков разоблачил «Битву экстрасенсов»
10 фраз, которые нельзя говорить человеку с депрессией
СМИ: в Москве убит глава управления МВД
Игорь Петренко впервые прокомментировал рождение младшей дочки
СМИ: Кети Топурия разводится с мужем
США обвинили сотрудников ФСБ во взломе Yahoo Что известно о деле?
Нужно ли ругать чужих детей?
Пять звезд, которые были изгоями в школе
Какой материал выбрать для потолка в ванной комнате
В Новой Москве начнут сносить старое жилье
Ракета США нанесла удар «на добивание» по космонавтике РФ – СМИ
Мощный взрыв в Нью-Йорке: эвакуация – СМИ
22-летняя девушка с необычной внешностью стала королевой красоты
СМИ: Бывший муж Ольги Бузовой снова женится (фото)
В Кремле отказывают Киеву во встрече, Песков называет причину
Мощный взрыв в Нью-Йорке: эвакуация – СМИ
Новый «Кразёнок» — пятитонник, похожий на MAN
Худшим шофером Эстонии стала пенсионерка «Субарик»
Фоторепортажи
9Индуистский Новый год
13Теракт в центре Лондона
13Скончался поэт Евгений Евтушенко
8SpaceX успешно произвела повторный запуск ракеты Falcon 9
08:43 (мск), источник: ДЕЙТА

Девушка предстанет перед судом за связь с иностранцами в Приморье

Перед судом предстанет 19-летняя жительница Уссурийска, обвиняемая в фиктивной постановке на учет иностранных граждан, об этом сообщает ИА «Дейта»


В ходе расследования уголовного дела установлено, что в период с января по февраль 2017 года девушка осуществила фиктивную постановку на учет по месту пребывания 21 иностранного гражданина. Они прибыли из Узбекистана, Киргизии, Азербайджана, Таджикистана. Зарегистрировала их девушка в своем не пригодном для жилья и находящемся в аварийном состоянии частном доме, расположенном на улице Центральная в селе Линевичи Уссурийского городского округа.

Оказалось, что фактически по месту регистрации граждане не проживают. Иностранцы пользовались предоставленной возможностью, чтобы избежать привлечения к административной ответственности за нарушение порядка пребывания на территории РФ.

Уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемой грозит до трех лет лишения свободы.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В Атлантическом океане пропал Южнокорейский сухогруз
Евгений Евтушенко скончался от рака
Киев объявил условия для участия России в «Евровидении»
Тиллерсон успокоил союзников по НАТО
Минобороны РФ: коалиция в Ираке скрывает преступления боевиков
Трамп не запрещал постпреду при ООН критику в отношении России
Лондон разыграет "российскую карту" на переговорах по Brexit
Бобу Дилану вручили Нобелевскую премию
Спорт
ЦСКА и «Зенит» проведут матчи чемпионата России по футболу Три матча в Перми, Казани и Москве пройдут в воскресенье в рамках 21-го тура
Авто
Стоит ли покупать китайские шины (а также дорогой «премиум»): тест 195/65 R15 Немецкий автоклуб ADAC не просто протестировал 16 комплектов летних покрышек 195/65 R15, а сравнил шины самых разных классов — от дешевых «китайцев» до европейского «премиума». И результаты оказались, мягко говоря, неожиданными
Hi-Tech
Лайфхак: три способа улучшить прием сигнала Wi-Fi Часто мы сталкиваемся с проблемами плохого сигнала Wi-Fi. Что же делать? Предлагаем вам три простых способа улучшить прием сигнала в домашних условиях
Кино
Иво, Горец, Николя: что стало с актерами любимых мыльных опер Вспоминаем полюбившиеся сериалы эпохи расцвета мыльных опер и рассказываем, где теперь прославившиеся благодаря им красавцы актеры
Недвижимость
Как оформить узкий коридор: примеры и решения
Общественники рассказали об изъятии детей за долги по ЖКХ
«Зенит-Арена» будет сдана 31 марта
Россия перейдет на раздельный сбор мусора
Леди
Лиловый, синий, голубой: редакция примерила безумные оттенки помады (фото) Всем своим видом редакторы «Леди Mail.Ru» как бы намекают: у вас вся спина белая. С 1 апреля!
Дети
Жена Гарика Мартиросяна показала видео с повзрослевшей дочкой Жена шоумена, Жанна, выложила в Инстаграм ролик с участием 12-летней Жасмин.
Все о ремонте
7 стереотипов в дизайне интерьера, от которых пора отказаться
Как улучшить интерьер с помощью зеркал
Как обустроить балкон: 5 идей
12 идей для организации гардеробной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь