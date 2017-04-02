Девушка предстанет перед судом за связь с иностранцами в Приморье



В ходе расследования уголовного дела установлено, что в период с января по февраль 2017 года девушка осуществила фиктивную постановку на учет по месту пребывания 21 иностранного гражданина. Они прибыли из Узбекистана, Киргизии, Азербайджана, Таджикистана. Зарегистрировала их девушка в своем не пригодном для жилья и находящемся в аварийном состоянии частном доме, расположенном на улице Центральная в селе Линевичи Уссурийского городского округа.

Оказалось, что фактически по месту регистрации граждане не проживают. Иностранцы пользовались предоставленной возможностью, чтобы избежать привлечения к административной ответственности за нарушение порядка пребывания на территории РФ.

Уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемой грозит до трех лет лишения свободы.