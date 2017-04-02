В Башкирии ищут участников драки в интернате для глухонемых
Вчера, 1 апреля, в соцсетх появилось тревожное сообщение с просьбой помочь в поисках хулигана, который нанес серьезные травмы воспитаннику интерната для глухонемых детей.
Вчера, 1 апреля, в соцсетх появилось тревожное сообщение с просьбой помочь в поисках хулигана, который нанес серьезные травмы воспитаннику интерната для глухонемых детей.
Известно, что после полученной травмы один из участников драки попал с серьезными травмами в больницу. Сообщение опубликовали родственники пострадавшего мальчика.
«Мой брат учится в 9 классе, парень из 11 класса (два года назад отнял у брата айфон) непонятно за что ударил братика. После этого — больница, сотрясение, амнезия небольшая. Они оба -глухонемые, по Уфе — 2−3 таких школы. Понимаю, что сложно, но все же помогите найти парня, который ударил», — написала в соцсети Ангелина Данилова.
На прикрепленном к сообщению видеоролике заснят момент драки. Если вы знаете
Видео любительское и снято вертикально, но у родственников есть только эти кадры с изображением происшедшего.