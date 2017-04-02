В Башкирии ищут участников драки в интернате для глухонемых

Известно, что после полученной травмы один из участников драки попал с серьезными травмами в больницу. Сообщение опубликовали родственники пострадавшего мальчика.

«Мой брат учится в 9 классе, парень из 11 класса (два года назад отнял у брата айфон) непонятно за что ударил братика. После этого — больница, сотрясение, амнезия небольшая. Они оба -глухонемые, по Уфе — 2−3 таких школы. Понимаю, что сложно, но все же помогите найти парня, который ударил», — написала в соцсети Ангелина Данилова.

На прикрепленном к сообщению видеоролике заснят момент драки. Если вы знаете что-либо об этом инциденте, близкие пострадавшего подростка просят вас помочь им восстановить детали происшествия.

Видео любительское и снято вертикально, но у родственников есть только эти кадры с изображением происшедшего.