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11:50 (мск), источник: Волгоградское деловое телевидение

Один из пропавших в Волгоградской области рыбаков найден мертвым

В ходе поисков, организованных добровольцами организации «ВолгоСпас-ппд», 1 апреля погибшим был найден 35-летний Вячеслав Стафурин, сообщает ВДТВ.

Напомним, что 25 февраля трое волгоградцев отправились на рыбалку в станицу Пугачевскую Котельниковского района Волгоградской области. Спустя некоторое время жители обнаружили труп одного из мужчин на льдине, недалеко от места стоянки рыбаков. Двое других — 27-летний Сергей Воробель и 35-летний Вячеслав Стафурин — пропали без следа.

Поиск пропавших на Цымлянском водохранилище рыбаков велся с 26 февраля. Место исчезновения мужчин, в том числе, обследовали сотрудники МЧС. Несмотря на это, добровольцы в очередной раз вышли на поиски. В итоге тело Вячеслава Стафурина было найдено на берегу. Поиски 27-летнего Сергея Воробеля продолжатся.

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