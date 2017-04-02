Один из пропавших в Волгоградской области рыбаков найден мертвым

Напомним, что 25 февраля трое волгоградцев отправились на рыбалку в станицу Пугачевскую Котельниковского района Волгоградской области. Спустя некоторое время жители обнаружили труп одного из мужчин на льдине, недалеко от места стоянки рыбаков. Двое других — 27-летний Сергей Воробель и 35-летний Вячеслав Стафурин — пропали без следа.

Поиск пропавших на Цымлянском водохранилище рыбаков велся с 26 февраля. Место исчезновения мужчин, в том числе, обследовали сотрудники МЧС. Несмотря на это, добровольцы в очередной раз вышли на поиски. В итоге тело Вячеслава Стафурина было найдено на берегу. Поиски 27-летнего Сергея Воробеля продолжатся.