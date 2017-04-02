В Красноярском крае без тепла оказались около двух тысяч человек

В поселке Мотыгино в Красноярском крае на котельной произошел пожар, в результате чего прекратилась подача тепла в дома районного центра. Об этом сообщается на сайте главного управления МВД по Красноярскому краю.

«Пожар в котельной произошел сегодня ночью. От теплоснабжения и электричества отключены 2 тысячи потребителей», — рассказали в пресс-службе полиции.

Для охраны общественного порядка дополнительно подняты более 30 сотрудников ОМВД России по Мотыгинскому району. Сотрудники правоохранительных органов проверяют дома жилого сектора и здания, где произошли отключения отопления и электроэнергии. Ни одного случая нарушения общественного порядка или иных противозаконных действий не зафиксировано.

По данным МЧС, в числе объектов, отключенных от тепло- и энергоснабжения, вошли школа и больница.

В настоящее время районные власти проводят необходимые мероприятия по восстановлению электроснабжения и теплоснабжения.