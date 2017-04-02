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11:37 (мск), источник: ЮГА.ру

В Туапсинском районе в результате аварии погибли три человека

В Туапсинском районе столкнулись автомобили Infiniti и Toyota, три человека погибли, еще двое пострадали.

Авария произошла 1 апреля около 20:00 на дороге Джубга — Сочи. По предварительным данным, 35-летний житель Апшеронского района за рулем Infiniti выехал на полосу встречного движения и врезался в автомобиль Toyota.

«В результате аварии водитель и 50-летний пассажир Infiniti, а также 60-летняя женщина — пассажир Toyota скончались на месте ДТП. 36-летний водитель и 61-летний пассажир Toyota с травмами доставлены в больницу», — сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Сейчас все причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.

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