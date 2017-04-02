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09:53 (мск), источник: Telegraf.com.ua

В Житомирской области раскрыли два подпольных цеха с алкоголем

В Житомирской области налоговики раскрыли два подпольных цеха по изготовлению фальсификата.

Источник: Telegraf.com.ua

В Житомирской области сотрудники налоговой милиции совместно с прокуратурой разоблачили и пресекли деятельность преступной схемы по изготовлению и реализации фальсифицированных алкогольных напитков.

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Об этом на своей странице в Facebook сообщил первый заместитель председателя Государственной фискальной службы Украины Сергей Билан.

«Было установлено, что в областном центре, в гаражном помещении, а также в частном домовладении располагаются два крупных подпольных цеха по изготовлению фальсификата. Алкоголь хранился и реализовывался под видом существующих торговых марок с двух больших складов, которые находятся в одном из городов области. Продажа фальсификата также велся через сеть Интернет. В результате ряда обысков обнаружено и изъято 20 тонн спирта, около пяти тонн фальсифицированного алкоголя, черная бухгалтерия, а также оборудование, которое использовалось в незаконной деятельности. Общая стоимость изъятого составляет около трех миллионов гривен», — написал Билан.

Сейчас открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 204 (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров) Уголовного кодекса Украины.

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