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10:06 (мск), источник: СБ - Беларусь сегодня

Под Витебском обезвредили склад боеприпасов

Во время проведения весенних сельскохозяйственных работ в Витебском районе обнаружены снаряды времен Великой Отечественной войны.

Источник: СБ - Беларусь сегодня

Такая информация размещена на сайте министерства внутренних дел Беларуси.

Саперами войсковой части 5524, которые были вызваны для обезвреживания, извлечены 162 снаряда для артиллерии и 6 взрывателей, 27 гранат и 19 мин. Все найденные боеприпасы вывезены с поля и обезврежены.

Подготовила Наталья Часовитина.

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