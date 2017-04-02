Под Витебском обезвредили склад боеприпасов
Во время проведения весенних сельскохозяйственных работ в Витебском районе обнаружены снаряды времен Великой Отечественной войны.
Во время проведения весенних сельскохозяйственных работ в Витебском районе обнаружены снаряды времен Великой Отечественной войны.
Такая информация размещена на сайте министерства внутренних дел Беларуси.
Саперами войсковой части 5524, которые были вызваны для обезвреживания, извлечены 162 снаряда для артиллерии и 6 взрывателей, 27 гранат и 19 мин. Все найденные боеприпасы вывезены с поля и обезврежены.
Подготовила Наталья Часовитина.