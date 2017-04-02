Под Витебском обезвредили склад боеприпасов

Такая информация размещена на сайте министерства внутренних дел Беларуси.

Саперами войсковой части 5524, которые были вызваны для обезвреживания, извлечены 162 снаряда для артиллерии и 6 взрывателей, 27 гранат и 19 мин. Все найденные боеприпасы вывезены с поля и обезврежены.

Подготовила Наталья Часовитина.