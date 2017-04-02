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10:27 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Пожарные спасли троих человек из горящего общежития в Ангарске

Предполагаемого виновника ЧП задержали.

Источник: IrkutskMedia.ru

Пожар произошел в пятиэтажном доме в Ангарске в ночь на 2 апреля. До приезда огнеборцев жильцы всех этажей общежития самостоятельно покинули опасную зону. Еще троим людям помогли выбраться пожарные. Предполагаемый виновник происшествия был задержан и доставлен в ближайшее отделение полиции, сейчас с ним работают следователи, которым предстоит выяснить причину случившегося. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

Сегодня на пульт пожарной охраны Ангарска Иркутской области поступило сообщение о возгорании в пятиэтажном доме. На момент прибытия первых пожарных подразделений сильный дым и языки пламени вырывались из окна на четвертом этаже. Жильцы всех этажей общежития эвакуировались самостоятельно, однако соседи сообщили, что на пятом этаже в одной из комнат могут находиться люди. Руководителем тушения пожара Николаем Чубариным было принято решение организовать работу трех звеньев газодымозащитной службы для обследования четвертого и пятого этажей здания.

«Лестничные марши и коридоры были заполнены густым дымом. Нам пришлось вскрывать все комнаты на верхних этажах, поскольку никто не мог точно сказать, в какой именно остались люди. Комната, в которой проживала семья из трех человек, находилась в конце коридора на пятом этаже. Люди находились в огненной ловушке и были сильно напуганы. Мы надели на них спасательных капюшоны и вывели на свежий воздух», — рассказал начальник караула пожарно-спасательной части № 10 Николай Чубарин.

Прибывшие дознаватели МЧС и полицейские выяснили, что пожар произошел в комнате, расположенной на четвертом этаже, а соседи пояснили, что незадолго до возгорания слышали, как молодой человек бегал по коридору и искал огнетушитель, а через 10 минут жильцов разбудили крики о пожаре. Предполагаемого виновника ЧП задержали, он доставлен в отдел полиции.

В результате пожара огнем были повреждены комната и вещи на площади 12 кв. метров, закопчены коридоры на четвертом и пятом этажах.

Благодаря грамотным действиям жильцов общежития при эвакуации и своевременному сообщению в пожарную охрану удалось избежать трагических последствий.

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