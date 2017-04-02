В Дубае загорелась строящаяся высотка
МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. В Дубае рядом с самым высоким в мире небоскребом
МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. В Дубае рядом с самым высоким в мире небоскребом
Возгорание началось примерно в 5.30 воскресенья по местному времени (4.30 мск) на территории строящегося 60-этажного жилого комплекса Address Residence Fountain Views. Рядом также расположен торговый комплекс Dubai Mall и отель Address Hotel, пострадавший при крупном пожаре в канун 2016 года.
«Машины скорой помощи были направлены на место инцидента, информации о пострадавших пока не поступало», — говорится в сообщении медиацентра Дубая.
Экстренные службы заявили, что пожар локализован, пожарные продолжают работу на месте возгорания. Власти города перекрыли движение по близлежащим улицам.