В Дубае загорелась строящаяся высотка

Возгорание началось примерно в 5.30 воскресенья по местному времени (4.30 мск) на территории строящегося 60-этажного жилого комплекса Address Residence Fountain Views. Рядом также расположен торговый комплекс Dubai Mall и отель Address Hotel, пострадавший при крупном пожаре в канун 2016 года.