Телефонный звонок обернулся грабежом в Хабаровском крае

Женщина сообщила, что в ночное время возвращалась домой из гостей. На улице к ней подошел парень и попросил одолжить ее гаджет для того чтобы сделать срочный телефонный звонок. После того как она передала телефон неизвестному, он убежал.

Сотрудники уголовного розыска задержали 19-летнего местного жителя. Воспользовавшись тем, что потерпевшая шла в темное время суток по улице одна, подозреваемый совершил грабеж. Как рассказал молодой человек, преступление он совершил с целью дальнейшей продажи похищенного имущества. Похищенный сотовый телефон злоумышленник продал.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.