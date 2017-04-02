В Ростове-на-Дону автомобиль ДПС влетел в отбойник

Инцидент произошел утром 1 апреля в районе Таганрогского шоссе. По предварительным данным, 48-летний водитель патрульного автомобиля «Лада Приора» не справился с управлением и протаранил колесоотбойный брус. От удара автомобиль отбросило на обочину.



В результате происшествия никто не пострадал. Как сообщили очевидцы, полицейские преследовали автомобиль, передает Rostov.ru.



В пресс-службе УГИБДД по Ростовской области подтвердили факт того, что служебный автомобиль попал в ДТП, однако сообщение о погони не подтвердили.