В Ростове-на-Дону автомобиль ДПС влетел в отбойник
В Ростове патрульный автомобиль «Лада Приора» врезался в отбойник, никто не пострадал.
В Ростове патрульный автомобиль «Лада Приора» врезался в отбойник, никто не пострадал.
Инцидент произошел утром 1 апреля в районе Таганрогского шоссе. По предварительным данным, 48-летний водитель патрульного автомобиля «Лада Приора» не справился с управлением и протаранил колесоотбойный брус. От удара автомобиль отбросило на обочину.
В результате происшествия никто не пострадал. Как сообщили очевидцы, полицейские преследовали автомобиль, передает Rostov.ru.
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