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11:40 (мск), источник: ЮГА.ру - Ростов-на-Дону

В Ростове-на-Дону автомобиль ДПС влетел в отбойник

В Ростове патрульный автомобиль «Лада Приора» врезался в отбойник, никто не пострадал.

Инцидент произошел утром 1 апреля в районе Таганрогского шоссе. По предварительным данным, 48-летний водитель патрульного автомобиля «Лада Приора» не справился с управлением и протаранил колесоотбойный брус. От удара автомобиль отбросило на обочину.

В результате происшествия никто не пострадал. Как сообщили очевидцы, полицейские преследовали автомобиль, передает Rostov.ru.

В пресс-службе УГИБДД по Ростовской области подтвердили факт того, что служебный автомобиль попал в ДТП, однако сообщение о погони не подтвердили.

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