Установлен подозреваемый в убийстве 17-летней девушки в Алматинской области
Проводятся мероприятия по его задержанию.
Проводятся мероприятия по его задержанию.
Полицейские Алматинской области установили подозреваемого в убийстве 11-классницы, сообщает Zakon.kz.
Проводятся мероприятия по его задержанию.
«По факту убийства Карасайским РОВД начато досудебное расследование. Также назначена
Напомним, в субботу, 1 апреля, в соцсети Instagram появилась информация о том, что алматинец изнасиловал и убил 11-классницу — сестру своей супруги. Комментаторы выразили недовольство, что такие первоапрельские шутки неуместны, однако факт подтвердили в полиции. Инцидент произошел в ЖК «Асыл Арман», возле рынка «Алтын Орда».