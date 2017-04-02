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10:46 (мск), источник: Zakon.kz

Установлен подозреваемый в убийстве 17-летней девушки в Алматинской области

Проводятся мероприятия по его задержанию.

Источник: Zakon.kz

Полицейские Алматинской области установили подозреваемого в убийстве 11-классницы, сообщает Zakon.kz.

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Проводятся мероприятия по его задержанию.

«По факту убийства Карасайским РОВД начато досудебное расследование. Также назначена судебно-медицинская экспертиза. Подозреваемый установлен, проводится необходимые мероприятия по его задержанию», — говорится в сообщении пресс-службы ДВД Алматинской области.

Напомним, в субботу, 1 апреля, в соцсети Instagram появилась информация о том, что алматинец изнасиловал и убил 11-классницу — сестру своей супруги. Комментаторы выразили недовольство, что такие первоапрельские шутки неуместны, однако факт подтвердили в полиции. Инцидент произошел в ЖК «Асыл Арман», возле рынка «Алтын Орда».

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