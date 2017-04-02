СМИ сообщили об убийстве 20 человек смотрителем храма в Пакистане

Сообщение об убийствах в храме поступило от раненой женщины, которая пришла в городскую больницу. По ее словам, она одна из четырех человек, которым удалось уйти с места убийства. После заявления женщины полиция направилась в храм, где были арестованы подозреваемый Абдул Вахид​ и четыре его сообщника.

Выжившая женщина также сообщила, что смотритель храма связывался с жертвами по телефону, а в храме предлагал им неустановленное вещество. В качестве орудия убийства Вахид использовал кинжал.

Полиции удалось обнаружить тела 20 человек в храме, сообщил Чата. ​Смотритель храма выглядит «психически нездоровым», добавил заместитель комиссара. По словам Чаты, Вахид был известен избиениями прихожан для якобы их «очищения».