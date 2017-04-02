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10:48 (мск), источник: РБК

СМИ сообщили об убийстве 20 человек смотрителем храма в Пакистане

Смотритель храма в пакистанском городе Саргодха убил 20 человек и ранил четырех. Об этом сообщает издание Dawn со ссылкой на заместителя комиссара Саргодхи Али Чата и очевидцев.

Источник: Reuters

Сообщение об убийствах в храме поступило от раненой женщины, которая пришла в городскую больницу. По ее словам, она одна из четырех человек, которым удалось уйти с места убийства. После заявления женщины полиция направилась в храм, где были арестованы подозреваемый Абдул Вахид​ и четыре его сообщника.

Выжившая женщина также сообщила, что смотритель храма связывался с жертвами по телефону, а в храме предлагал им неустановленное вещество. В качестве орудия убийства Вахид использовал кинжал.

Полиции удалось обнаружить тела 20 человек в храме, сообщил Чата. ​Смотритель храма выглядит «психически нездоровым», добавил заместитель комиссара. По словам Чаты, Вахид был известен избиениями прихожан для якобы их «очищения».

Комментарии
4
Иван Петров
Вот так смотритель, вот так посмотрел.
Надеюсь, его повесят.
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Сергей Саморуков
На то она и религия . Сколько за всю историю человечества погибло и гибнет в религиозных войнах??? Миллионы , а может и миллиарды уже . Глупость и агрессивность человека безграничны , а когда их объединяют и дают им "нравственное" оправдание , то последствия самые отвратительные . Только с появления науки и атеизма религия несколько сбавила свои кровожадные аппетиты . Но брется за право отнимать и убивать неустанно . Что мы и видим .
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Оксана Поддубная
У них уже и в храме смотрящие, как на зоне..(
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