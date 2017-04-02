В Башкирии на трассе столкнулись две фуры, есть пострадавшие

Крупная авария произошла в Туймазинском районе, на 1349 километре федеральной трассы М-5: столкнулись два большегруза. В результате мощного удара, один из автомобилей улетел с проезжей части, пробив ограждение, сорвался в обрыв и перевернулся.

На помощь водителю поспешили случайные свидетели ДТП. К счастью, мужчине относительно повезло. Как сообщает телеканал БСТ, он получил ушиб головы.

Точную причину аварии и другие обстоятельства предстоит выяснить сотрудникам ГИБДД. По предварительным данным, водитель грузовика, перевозившего металлоконструкции, на обгоне не справился с управлением и прицепом задел другую фуру. В результате машина «Почты России» слетела в кювет.