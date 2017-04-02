В Воронеже дотла сгорел гараж на Ленинском проспекте

В субботу, 1 апреля, в Воронеже загорелся гараж в Левобережном районе. О ЧП сообщили в МЧС в 21:34.

На место выехали сразу 3 пожарных отделения. Оказалось, что загорелся гараж во дворе жилого дома № 116 на Ленинском проспекте — рядом с остановкой «Димитрова». Пожар удалось ликвидировать лишь в 22:02.

«Огонь уничтожил гараж размером 10 на 12 метров», — рассказали в региональном МЧС.

К счастью, при ЧП никто из людей не пострадал. Сейчас выясняют причину возгорания.