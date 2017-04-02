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12:27 (мск), источник: Tengrinews

В Астане пожарная машина столкнулась с КамАЗом

В результате ДТП пострадал водитель пожарной машины, он был доставлен в больницу с ушибами.

Источник: Tengrinews

В Астане пожарная машина столкнулась с КамАЗом, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Астаны.

ДТП произошло примерно в 11.30 на пересечении улицы Улы Дала и проспекта Кабанбай батыра.

«По факту ДТП с участием машины пожарной службы и грузового автотранспорта КамАЗ проводится проверка. Водитель пожарной машины 1994 года рождения c ушибами обратился к медикам. После оказания медицинской помощи отпущен домой. Других пострадавших нет», — сообщили в ДВД города.

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