В Астане пожарная машина столкнулась с КамАЗом
В результате ДТП пострадал водитель пожарной машины, он был доставлен в больницу с ушибами.
В результате ДТП пострадал водитель пожарной машины, он был доставлен в больницу с ушибами.
В Астане пожарная машина столкнулась с КамАЗом, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на
ДТП произошло примерно в 11.30 на пересечении улицы Улы Дала и проспекта Кабанбай батыра.
«По факту ДТП с участием машины пожарной службы и грузового автотранспорта КамАЗ проводится проверка. Водитель пожарной машины 1994 года рождения c ушибами обратился к медикам. После оказания медицинской помощи отпущен домой. Других пострадавших нет», — сообщили в ДВД города.