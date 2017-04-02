На пожаре в Калинковичском районе погиб пенсионер

— На пульт дежурного Калинковичского районного подразделения МЧС сообщение о пожаре поступило в 6.12. Спасатели выехали в деревню Юровичи, где горел дом на улице Советская.

Когда сотрудники прибыли на место, оказалось, что крыша дома уже горит открытым пламенем. Пожар был потушен, огонь повредил потолочное перекрытие, кровлю, стены, имущество.

Но самое страшное, что во время пожара погиб хозяин дома. Его тело обнаружили в одной из жилых комнат под прогоревшим полом. Мужчина, 1952 года рождения, проживал в доме один.