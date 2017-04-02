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12:18 (мск), источник: СБ - Беларусь сегодня

На пожаре в Калинковичском районе погиб пенсионер

Трагедия случилась рано утром 2 апреля. В результате пожара в огне погиб человек.

Источник: СБ - Беларусь сегодня

Об этом корреспонденту sb.by рассказала официальный представитель Гомельского областного управления МЧС Мария Клезович.

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— На пульт дежурного Калинковичского районного подразделения МЧС сообщение о пожаре поступило в 6.12. Спасатели выехали в деревню Юровичи, где горел дом на улице Советская.

Когда сотрудники прибыли на место, оказалось, что крыша дома уже горит открытым пламенем. Пожар был потушен, огонь повредил потолочное перекрытие, кровлю, стены, имущество.

Но самое страшное, что во время пожара погиб хозяин дома. Его тело обнаружили в одной из жилых комнат под прогоревшим полом. Мужчина, 1952 года рождения, проживал в доме один.

Одна из рассматриваемых версий — неосторожное обращение с огнем во время курения. Более точную причину назовут только после проведения следственно-оперативных мероприятий.

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