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12:38 (мск), источник: ТАСС

СМИ: в Швеции автобус с 52 школьниками попал в аварию

СТОКГОЛЬМ, 2 апреля. /Корр. ТАСС Ирина Дергачева/. Серьезная авария произошла 2 апреля утром на трассе Е45 в провинции Херьедален, в 20 километрах от города Свег.

Автобус, перевозивший 52 школьника старших классов и шесть взрослых, отправлявшихся с юга страны на горнолыжный курорт, слетел в кювет и перевернулся. Есть пострадавшие, сообщает телеканал SVT.

В аварию попал автобус, в котором находились школьники. Есть пострадавшие. Авария серьезная. На месте работают четыре машины скорой помощи.
Улоф Броборг
Представитель спасательной службы

Число пострадавших пока не называется.

По данным полиции, авария произошла 08:00 мск. На место ДТП также прибыли два вертолета. Магистраль Е45 закрыта в обоих направлениях.

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