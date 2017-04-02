Перевозивший иномарки большегруз не вписался в высоту моста

Точнее водитель авто не рассчитал, что новенькие машины Citroen, которые он перевозит, могут быть выше, чем мост. В результате конструкция смяла три иномарки.

Очевидцы происшествия рассказали, что на месте образовалась большая пробка. Многие гадают, был ли возле проезда вообще знак, указывающий на высоту моста, сообщил ГТРК «Кубань» портал «Наша газета» Новороссийск.