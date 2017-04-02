Полиция сообщила подробности об убийстве адвоката в Ровенской области

КИЕВ, 2 апр — РИА Новости Украина. Полиция в Ровенской области устанавливает обстоятельства убийства адвоката Виты Шаблий и ранения бывшего начальника областной милиции Вячеслава Чайки, сообщили в Отделе коммуникации полиции области, передает УНИАН.

Сообщается, что в субботу, 1 апреля, около 20 часов в полицию поступило сообщение со станции скорой медицинской помощи города Дубно о том, что в частном доме на улице Жуковского ранен человек.

Полицейские, которые выехали по вызову, обнаружили на месте происшествия мертвой 43-летнюю женщину. Ее 55-летнего мужа с огнестрельным ранением госпитализировали в больницу.

Ранее СМИ сообщили, что в доме на улице Жуковского стреляли в адвоката и кандидата на должность городского головы Дубно на прошлых выборах — 43-летнюю Виту Шаблий. От полученных травм женщина скончалась. Также был ранен Вячеслав Чайка, который несколько дней в 2014 году возглавлял УМВД в Ровенской области.

В Отделе коммуникации полиции области эту информацию подтвердили.

Ранее в центре Киева на пересечении ул. Пушкинской и бульвара Шевченко возле гостиницы «Премьер Палас» застрелили двух человек.