В Бахмуте пьяный мужчина пытался покончить с собой, подорвавшись на гранате
Причиной такого поступка стала ссора с девушкой.
Причиной такого поступка стала ссора с девушкой.
В Бахмуте ночью пьяный мужчина пытался покончить с собой при помощи боевой гранаты. Об этом сообщили в
ЧП произошло около 4:00. Местный житель, находясь во дворе собственного дома, предпринял попытку суицида и был травмирован, сейчас он в больнице.
«Предварительно установлено, что местный житель 1979 года рождения, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пришел поздно ночью домой, поссорившись со своей девушкой. Он зашел в дом, взял из тайника боевую гранату и, выйдя на двор, привел ее в действие. В результате взрыва мужчина получил осколочные ранения и ампутацию конечности», — отметили в полиции.
Мужчина был госпитализирован. Правоохранители устанавливают, где потерпевший взял боеприпас.
С месте происшествия изъяты вещественные доказательства, проводится досудебное расследование.