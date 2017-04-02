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13:08 (мск), источник: 112.ua

В Бахмуте пьяный мужчина пытался покончить с собой, подорвавшись на гранате

Причиной такого поступка стала ссора с девушкой.

Источник: 112.ua

В Бахмуте ночью пьяный мужчина пытался покончить с собой при помощи боевой гранаты. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Донецкой области.

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ЧП произошло около 4:00. Местный житель, находясь во дворе собственного дома, предпринял попытку суицида и был травмирован, сейчас он в больнице.

«Предварительно установлено, что местный житель 1979 года рождения, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пришел поздно ночью домой, поссорившись со своей девушкой. Он зашел в дом, взял из тайника боевую гранату и, выйдя на двор, привел ее в действие. В результате взрыва мужчина получил осколочные ранения и ампутацию конечности», — отметили в полиции.

Мужчина был госпитализирован. Правоохранители устанавливают, где потерпевший взял боеприпас.

С месте происшествия изъяты вещественные доказательства, проводится досудебное расследование.

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