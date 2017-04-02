МИД: пострадавших украинцев при взрыве в пригороде Парижа нет

КИЕВ, 2 апр — РИА Новости Украина. Среди пострадавших при взрыве в пригороде Парижа на карнавале по предварительной информации украинцев нет.

В пригороде Парижа прогремел взрыв, около двадцати человек пострадали

Об этом сообщили в Twitter Консульской службы Министерства иностранных дел Украины.

Сообщается, что взрыв на окраине Парижа произошел из-за нарушения правил безопасности.

Напомним, ранее стало известно, что в субботу в ходе карнавала в коммуне Вильпент в пригороде Парижа произошел сильный взрыв. Около 20 человек получили ранения. Взрыв раздался около 17.30 местного времени в тот момент, когда должны были поджечь чучело, сделанное из соломы и дерева.