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13:04 (мск), источник: АиФ Челябинск

В Челябинске в подъезде многоэтажного дома хулиганы разрушили стену

Соседи подозревают подростков, которые постоянно собираются на площадке.

Источник: Аргументы и факты

Хулигану разрушили стену в подъезде многоэтажного дома, сообщает корреспондент «АиФ-Челябинск».

В Ленинском районе Челябинска в первом подъезде дома № 9 по улице Якутская, неизвестные испортили стену со стороны чёрного хода. Жильцы подъезда подозревают в этом подростков, которые регулярно собираются на площадке.

«Родители, контролируйте своих детей, иначе они скоро весь дом разнесут», — разместили объявление соседи в одной из групп социальных сетей, а также заявили, что обратились в Ленинский отдел полиции к участковому.

Напомним, в одном из дворов Ленинского района хулиганы подожгли машину.

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