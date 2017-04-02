В Челябинске в подъезде многоэтажного дома хулиганы разрушили стену

Хулигану разрушили стену в подъезде многоэтажного дома, сообщает корреспондент «АиФ-Челябинск».

В Ленинском районе Челябинска в первом подъезде дома № 9 по улице Якутская, неизвестные испортили стену со стороны чёрного хода. Жильцы подъезда подозревают в этом подростков, которые регулярно собираются на площадке.

«Родители, контролируйте своих детей, иначе они скоро весь дом разнесут», — разместили объявление соседи в одной из групп социальных сетей, а также заявили, что обратились в Ленинский отдел полиции к участковому.

Напомним, в одном из дворов Ленинского района хулиганы подожгли машину.