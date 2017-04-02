В воронежском спорткомплексе «Олимпик» нашли пенсионера с проломленной головой

Лесник нашел пенсионера с проломленной головой в воронежском спорткомплексе «Олимпик» вечером субботы, 1 апреля, сообщили корреспонденту РИА «Воронеж» в системе-112. Горожанина госпитализировали. Он находится в реанимации. Полиция проводит проверку по факту происшествия, уточнили в пресс-службе регионального управления МВД.

Мужчина ушел в лес с двумя друзьями отмечать день геолога около 10:30. Позже 62-летний воронежец перестал выходить на связь.

— Нам поступило сообщение из медучреждения, что мужчина получил телесные повреждения. Проводится проверка. Мы устанавливаем, при каких обстоятельствах была получена травма. Сообщение о пропаже двух других мужчин не поступало, — сообщили корреспонденту РИА «Воронеж» в пресс-службе ГУ МВД по региону.

В системе-112 добавили, что друзей пенсионера искали правоохранители, спасатели и волонтеры. Мужчин нашли по месту жительства. Поисковая операция завершилась в 23:45.