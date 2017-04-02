Полиция гналась за мотоциклистом из Кишинёва больше 40 километров
Настоящая погоня развернулась минувшим вечером на трассе
Настоящая погоня развернулась минувшим вечером на трассе
Он проехал на красный сигнал светофора, задел двух женщин и пустился наутёк от полиции. Впоследствии оказалось, что у 19-летнего парня нет водительских прав, а также документов на мотоцикл.
Остановить лихого мотоциклиста удалось только в селе Питушка Кэлэрашского района. И то, после того, как он потерял управление и съехал в кювет.
В результате падения мотоциклист повредил ногу. Его доставили в районную больницу. Пассажир не пострадал.
Парень отрицает, что задел двух женщин мотоциклом.
Теперь мотоциклисту грозит несколько штрафов.