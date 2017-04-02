Полиция гналась за мотоциклистом из Кишинёва больше 40 километров

Он проехал на красный сигнал светофора, задел двух женщин и пустился наутёк от полиции. Впоследствии оказалось, что у 19-летнего парня нет водительских прав, а также документов на мотоцикл.

Мотоциклиста-экстримала полиция заметила на перекрёстке улицы Михая Эминеску и проспекта Штефана чел Маре. Им оказался 19-летний житель Леовского района. Вместе с парнем был и его друг.

Остановить лихого мотоциклиста удалось только в селе Питушка Кэлэрашского района. И то, после того, как он потерял управление и съехал в кювет.

В результате падения мотоциклист повредил ногу. Его доставили в районную больницу. Пассажир не пострадал.

Парень отрицает, что задел двух женщин мотоциклом.

Теперь мотоциклисту грозит несколько штрафов.