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12:58 (мск), источник: dostup1.ru

В челябинской 9-этажке произошел пожар: есть пострадавшие

Из горящего здания эвакуировали женщину с ребенком.

Источник: РИА "Новости"

В субботу, 1 апреля, в челябинской девятиэтажке по улице Молодогвардейцев произошел пожар — из задымленного здания огнеборцы эвакуировали трех человек: пожилого мужчину и женщину с ребенком, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Челябинской области.

Сообщение о пожаре поступило на пульт в 17.21. Горела квартира на шестом этаже. На месте происшествия работали огнеборцы 11-й пожарно-спасательной части.

«Огнеборцы “включились” в аппараты защиты органов дыхания и двумя звеньями начали обследование помещений на наличие людей. В квартире, где располагался очаг пожара, спасатели обнаружили 75-летнего мужчину. Он получил ожоги верхних дыхательных путей, был эвакуирован и направлен в одно из лечебных учреждений города», — говорится в официальном сообщении.

Помощь пожарных потребовалась также женщине с ребенком — они были благополучно эвакуированы по маршевым лестницам.

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