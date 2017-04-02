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13:05 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Луценко: убийца Вороненкова посещал в марте Донецк

Луценко сообщил, что 6 марта подозреваемый в убийстве находился «на временно оккупированной территории», в городе Донецк: «Это дало президенту и мне основания подозревать Россию».

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 2 апр — РИА Новости Украина. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что подозреваемый в убийстве экс-депутата Государственной думы России Дениса Вороненкова в марте посещал неподконтрольный Украине Донецк, информирует Bild.

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«Убийца преследовал жертву более километра, а затем расстрелял… Ранее он служил в Национальной гвардии МВД Украины. 6 марта убийца находился на временно оккупированной территории, а именно в городе Донецк. Это дало президенту и мне основания подозревать Россию. Нацгвардейцам, в том числе бывшим, запрещено оставаться в этом районе», — заявил генпрокурор.

Также Луценко сообщил, что правоохранители обыскали квартиру, в которой убийца остановился вместе с двумя другими людьми.

Денис Вороненков был убит в четверг, 23 марта, в центре Киева. Его охранник, сотрудник одной из спецслужб, ранил предполагаемого убийцу, который позднее скончался в больнице. Открыто производство по статье «умышленное убийство». Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что охранник Вороненкова получил ранение в область сердца, но жив и сотрудничает со следствием. Позже в пресс-службе Нацгвардии подтвердили, что предполагаемый убийца Вороненкова Павел Паршов служил в ее рядах (в батальоне «Донбасс»), но был уволен из-за невыполнения условий контракта.

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