Луценко: убийца Вороненкова посещал в марте Донецк

«Убийца преследовал жертву более километра, а затем расстрелял… Ранее он служил в Национальной гвардии МВД Украины. 6 марта убийца находился на временно оккупированной территории, а именно в городе Донецк. Это дало президенту и мне основания подозревать Россию. Нацгвардейцам, в том числе бывшим, запрещено оставаться в этом районе», — заявил генпрокурор.

Также Луценко сообщил, что правоохранители обыскали квартиру, в которой убийца остановился вместе с двумя другими людьми.