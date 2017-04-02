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13:21 (мск), источник: ИА Татар-информ

Фото: В Альметьевском районе погиб пассажир легковушки

(Казань, 2 апреля, «Татар-информ»). В результате ДТП в Альметьевском районе Татарстана погиб пассажир легкового автомобиля, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

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2 марта на единый номер вызова экстренных служб 112 поступило сообщение о столкновении автомобилей «Лада Калина» и «ГАЗель». ДТП произошло на 195-м километре трассы Казань — Оренбург в Альметьевском районе Татарстана.

На место выехали пожарные и спасатели ПСЧ № 77, ЗПСО № 7, медики и сотрудники полиции.

В результате происшествия 36-летний пассажир «Лады» погиб на месте, другой пассажир легковушки получил различные травмы.

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