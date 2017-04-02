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14:24 (мск), источник: РИА "Воронеж"

На трассе под Воронежем опрокинулся Nissan: пострадал водитель

Мужчину госпитализировали.

Автомобиль Nissan перевернулся на 1 км трассы А134 в Рамонском районе около 20:41 субботы, 1 апреля, сообщили корреспонденту РИА «Воронеж» в системе-112. В аварии пострадал 49-летний водитель, уточнили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

По данным ведомства, автомобилист двигался со стороны Москвы в сторону Воронежа. Мужчину госпитализировали в медучреждение с травмами различной степени тяжести. Правоохранители проводят проверку по факту ДТП.

Всего за сутки 1 апреля региональные автоинспекторы зарегистрировали 105 аварий, из них в Воронеже — 68, на федеральных трассах — 11, в районах области — 26. В трех ДТП травмы различной степени тяжести получили три человека.

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