Полиция: газ в храме распылили из-за конфликта двух женщин

Около 11 утра одна из посетительниц распылила там газ. По словам очевидцев, службу прервали и около 200 человек, в том числе дети, спешно покинули помещение. Чудом никто не пострадал.

Зал проветрили, службу через некоторое время продолжили, а виновницу инцидента задержали сами прихожане и передали с рук на руки полиции.