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14:37 (мск), источник: Volga News

Полиция: газ в храме распылили из-за конфликта двух женщин

Полиция подтвердила факт ЧП в храме на ул. Карбышева.

Около 11 утра одна из посетительниц распылила там газ. По словам очевидцев, службу прервали и около 200 человек, в том числе дети, спешно покинули помещение. Чудом никто не пострадал.

Зал проветрили, службу через некоторое время продолжили, а виновницу инцидента задержали сами прихожане и передали с рук на руки полиции.

«Пострадавших нет, — сообщили в пресс-службе облМВД. — Причиной произошедшего стал конфликт между женщинами 1990 и 1969 годов рождения, одна из них и распылила газ».

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