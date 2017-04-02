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13:29 (мск), источник: Telegraf.com.ua

Грицак назвал основную версию гибели полковника СБУ

Погибший в Мариуполе полковник СБУ Александр Хараберюш был лучшим контрразведчиком в Украине.

Источник: Telegraf.com.ua

Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак заявляет, что основной версией гибели сотрудника СБУ, полковника Александра Хараберюша, в Мариуполе Донецкой области является террористический акт, связанный с профессиональной деятельностью погибшего.

«Основная версия, которая отрабатывается СБУ — это теракт, и это связано с его профессиональной деятельностью. Мы четко понимаем, что пришли за ним. Он был лучшим контрразведчиком в Украине», — сказал В. Грицак в воскресенье журналистам в Мариуполе после церемонии прощания с А. Хараберюшем, погибшим в результате взрыва автомобиля в пятницу.

По словам главы СБУ, когда о случившемся доложили президенту Петру Порошенко, тот принял однозначное решение наградить погибшего орденом «За мужество».

«Для нас является делом чести найти тех, кто это сделал (подорвал автомобиль — ИФ). Мы сделаем все возможное», — добавил В. Грицак.

После церемонии прощания глава СБУ вручил орден отцу погибшего.

Как сообщалось, взрыв автомобиля, в котором находился А. Хараберюш, произошел в 8.35 31 марта в Центральном районе Мариуполя на пересечении просп. Металлургов и ул. Кафайской. Сам А. Хараберюш, который занимал должность заместителя начальника главного отдела контрразведки Донецкого управления СБУ, погиб на месте.

Начальник Главного управления Национальной полиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин заявил, что одна из версий взрыва — теракт, организованный диверсионно-разведывательной группой «ДНР. В Мариуполе и во всей Донецкой области было усилено несение службы полицейскими подразделениями.

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